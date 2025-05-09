بسمة بوسيل تطرح أغنيتها الجديدة «يا خسارة» | فيديو

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، أغنيتها الجديدة و التي تحمل اسم «يا خسارة»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات الموسيقية.

أغنية «يا خسارة» وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس ماستر عمرو الخضري، ومن كلماتها: «جربت تجرب تعب الفُرقه ووجع القلب.. .جربت القسوه وانتا مالكش اساسا ذنب.. .جربت تعيش مع ناس الكُره عليهم فرد والعمر اللي انتا قضيته معاهم راح على الأرض».

آخر أعمال بسمة بوسيل

يذكر، أن آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها لأحدث أعمالها الغنائية و التي تحمل اسم «في شرع مين» من كلمات أدهم معتز، وألحان مصطفى رؤف.

وتضمنت كلمات أغنية «في شرع مين» لبسمة بوسيل الآتي: «في شرع مين دة ف شرع مين.. ان انت توجع قلبي و افضل اتفرج.. لأ دة انت فعلا بتهرج.. ماهو مين يشوف موتو بروج.. يفضل ثابت ولا تخصيص.. في كدابين.. لكن في زيك كدبهم بي فوق حدو.. قَفَلِت بيبانك و اتسدو.. يا خسارة اللي ببني فيه.. و ف ثانية جيت انت تهدو.. ياما انت كريم.. يارب لتلحقني.. من الوهم اللي يغرقني.. خلاص الدرس فوقني.. و اديني مشيت.. دة جرح قديم.. ماعنديش نية يتكرر.. وجودك سم بيمر».

بوابة الأهرام