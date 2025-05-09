بوسي شلبي: زواجي من محمود عبد العزيز موثق والقضاء هو الفيصل

أصدرت الإعلامية بوسي شلبي بيانًا صحفيًا للرد على التصريحات الصادرة عن بعض ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتي شككت في وضعها القانوني كزوجة للفنان الراحل.

وأكدت بوسي شلبي في بيانها أن علاقتها بمحمود عبد العزيز كانت زواجًا شرعيًا موثقًا ومعروفًا لدى الجميع، سواء من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الأقارب، مشددة على أن الفنان الراحل كان ملتزمًا بالشريعة الإسلامية والقانون طوال حياته وحتى وفاته.

وأوضحت شلبي أن المسألة لا تزال محل نزاع قضائي ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، مشيرة إلى أن مكتب المستشار القانوني لها، اللواء حسام نبيل، سيتولى متابعة الردود والإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم تداوله، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحري الدقة قبل إصدار مثل هذه البيانات.

بوابة الأهرام