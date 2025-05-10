هنا الزاهد تتألق في أحدث جلسة تصوير لها من العاصمة الفرنسية باريس | صور

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

إطلالة هنا الزاهد

ونشرت هنا الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود، من الفرو، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات الذهبية الرقيقة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.

تفاعل الجمهور مع هنا الزاهد

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالة الفنانة هما الزاهد حيث علق الكثير من متابعيها واصفيم مدى رقتها وأناقتها.

بوابة الأهرام