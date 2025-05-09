الغرفة التجارية بجدة: سنحُث أكثر من (183) الف شركة للإستثمار في السودان

أكد مسؤولو غرفة جدة التجارية دعمهم الكامل لجمهورية السودان في هذه المرحلة المفصلية، معلنين استعدادهم لحث أكثر من 183 ألف شركة منضوية تحت مظلة الغرفة على الاستثمار في السودان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها القنصل العام لجمهورية السودان في جدة، السفير كمال علي عثمان، إلى مقر الغرفة أمس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة، السيد محمد يوسف ناغي، ونائبا الرئيس، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة.

ورحب الجانب السعودي بجهود السودان في إعادة الإعمار، معربين عن استعدادهم الكامل لدعم جهود القنصلية العامة في هذا المجال.

وأوضح السفير كمال عثمان في تصريح (لسونا) أن زيارته تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الهدف هو الدفع نحو شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.