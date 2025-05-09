الادخار يدشن تمويل أكثر من 2500 مزارع تراكتورات وطاقة شمسية بالروصيرص

ثمن وزير الزراعة باقليم النيل الازرق أبوبكر الطاهر عبدالله جهود مصرف الادخار في تقديم التمويل المصرفي للقطاع الزراعي .

واشاد الوزير لدى تدشينه اليوم تسليم 12 تراكتور ماركة نيوهولند و 8 منظومات طاقة شمسية بتمويل من مصرف الادخار فرع الروصيرص لمزارعين بمحافظة الروصيرص بإقيلم النيل الأزرق .

واشاد بدور مصرف الادخار في تمويل القطاع الزراعي وقال إن هذا المشروع جاء في وقته تماما .

وأكد إن لمصرف الادخار شراكة مع حكومة الإقليم ممثلة في وزارة الزراعة مشيدا بالجهود المشتركة للاستفادة من الأراضي الشاسعة التي يتمتع بها الإقليم مبشرا بنجاح هذا الموسم الزراعي بوجود مثل هذه التمويلات المصرفية .

وقال محافظ محافظة الدمازين العمدة الرشيد ابو شوتال إن تمويل هذة المشروعات الانتاجية من مصرف الادخار جاءت كرد للعدوان الذي تعرض له السودان خلال حرب الكرامة حاليا .

ودعا الي تناسي كل اسباب الخلاف والتفرق لتحقيق شعار ( شعب واحد جيش واحد) مشيدا بما حققه فرع مصرف الادخار بالروصيرص والذي لم تمض على افتتاحه الأربعة أشهر حتى الآن .

ومن جانبه وصف مدير عام وزارة الماليه باقليم النيل الأزرق ما حققه مصرف الادخار بالإنجازات الحقيقية في تمويل القطاع الزراعي منبها الى ان هناك مشروع لتحقيق الامن الغذائي بعدد من المناطق بالاقليم تنفذه .

وزارة المالية مع عدد من الجهات والبنوك منها مصرف الادخار وقال إن محصلة هذا المشروع تصل الي زراعة مليون وخمسمائة الف فدان ل15 الف أسرة متوقع ان يكون عائد كل أسرة يصل إلى 7 مليون جنيه .

وقال الأستاذ فتح الرحمن الامين شيخ الدين مدير مصرف الادخار بالروصيرص إن تمويل هذا العدد من التراكتورات يعتبر الدفعة الاولي للعد الكلي المستهدف من مزارعي المنطقة البالغ عددهم اكثر من 2500 مزارع مشيرا الى إن هناك دفعات قادمة تشمل التراكتورات والدساكي والحاصدات لمزارعي المنطقة .