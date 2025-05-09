“تحقيق الأمن الغذائي”.. تنفيذي سنجة يبحث تحديات الموسم الزراعى مع وزير الانتاج بسنار

بحث المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر اليوم مع وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار المناوب مهندسة سهام منصور محمد حمزة التعاون المشترك لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحلية وسبل النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وذلك بحضور لجنة أمن المحلية وعدد من الإدارات بوزارة الزراعة.

وأكد المدير التنفيذي متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل المدينة وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي فضلا عن تكثيف الجهود لحل مشكلة المزارعين .

وأكد أن هنالك فرص حقيقية للنهوض بالزراعة بجانب تنفيذ عدد من المشروعات التي تحقق عائد مادي للإستفادة منها في تقديم الخدمات، مؤكدا إستعداده التام لتقديم كافة سبل الدعم في المجال الزراعي وحلحلة المشكلات التي تواجهه .

من جهتها استعرضت المهندسة سهام منصور كافة المشكلات والمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي،داعية إلى معالجة التحديات التي تواجهه، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت توجيهات إستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي .

واشارت الى أن الأولوية حاليا هي إعادة تأهيل القطاع الزراعي المتضرر خاصة بعد العدوان الذي طال مناطق زراعية حيوية، مشيدة بالجهود المبذولة والأداء المتميز للجهاز التنفيذي بالمحلية والتعاون المثمر في سبيل تنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين بتقديم كافة الخدمات.

فيما أبان مهندس زراعى محمد أحمد مدير القطاع المروي أن القطاع يواجه عدة مشكلات في ظل عدم وجود الإمكانيات وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وصعوبات تتعلق بمكافحة الآفات الزراعية فضلا عن ضعف التمويل لصغار المزارعين

فيما إستعرضت المهندسة الزراعية هبة محمد مصطفى بمحلية سنجة المشاكل والتحديات التي تواجه المكتب الزراعي بالمحلية، مؤكدة ضرورة إيجاد آلية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ووضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في المجال الزراعي.