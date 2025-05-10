لم تفارقيه لحظة.. هند صبري تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة محمود عبدالعزيز

دافعت الفنانة هند صبري، عن صديقتها الإعلامية بوسي شلبي بعد الأزمة التي تواجهها حاليا مع أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

هند صبري تدافع عن بوسي شلبي

وكتب هند صبري عبر «انستجرام»:«حبيبتي الجدعة بوسي أشهد إني حضرت كذا مهرجان وكذا مناسبة وعيد ميلاد الأستاذ محمود رحمة الله عليه، ودائما كنتي موجودة كزوجته أمام الجميع، لما زرته في المستشفى كنتي مقيمة لم تفارقيه لحظة واحدة لأخر يوم ودعتيه فيه، وكلنا شهدنا حبك وإخلاصك للمرحوم. شهادة حق أحاسب عليها والله على ما أقول شهيد».

واشتعلت أزمة الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في ظل الجدل المُثار مؤخرًا حول طبيعة علاقتهما، وأكد كثيرون في الوسط الفني أن «الساحر» كان رجلًا محترمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن بوسي شلبي مثال للزوجة الوفية.

المصري اليوم