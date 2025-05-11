مايان السيد تتصدر التريند.. قصة التحرش وحلمها بعادل إمام

تصدرت الفنانة مايان السيد تريند جوجل بعد إعلان دخولها فى علاقة حب مع شاب هندي أثناء تواجدها فى رحلة لها بالهند ولكنها لم تستمر طويلا.

وقالت مايان، خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة ON، برفقة أبطال فيلم “نجوم الساحل”، إن العلاقة لم تستمر سوى 10 أيام فقط، وعلّقت: “أنا في القاهرة وهو في مومباي، والموضوع ما نفعش”.

ولفتت إلى أنها تحدثت مع والديها في إمكانية الارتباط بذلك الشاب، قائلة: “والله فاتحتهم، قالولي إنتِ بتهزري وهتزهقي.. هما بيعانوا معايا علشان أنا عندي مشاكل”، حسب تعبيرها.

من هي مايان السيد ؟

بينما قالت مايان السيد : حلمت من يومين إن الأستاذ عادل إمام كان قاعد ورايا، نداني باسمي فرحتله وحضنته.. يارب الحلم يتحقق في يوم من الأيام، كل سنة وهو طيب.

ما لا يعرفه الكثيرون أن مايان السيد عمرها 23 سنة فقط، حيث إنها من مواليد 8 نوفمبر 1997 وكانت انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل أبو البنات وتعاونت من خلاله مع مصطفى شعبان.

وشاركت بعد ذلك في عدد من المسلسلات منها المغني والأب الروحي وظل الرئيس وكأنه إمبارح كما كان لها تجربة سينمائية من خلال فيلم حرب كرموز.

وخاضت مايان السيد سباق الدراما الرمضاني من خلال ثلاث مسلسلات هم فكرة بمليون جنيه وحدوتة مرة وزودياك.

درست مايان السيد كانت فى الجامعة الأمريكية ودرست المسرح والسينما فى AUC.

ثم حصلت مايان السيد على ورش عمل لمدة كبيرة لدراسة دورها في المسلسل كما أكملت دراستها في AUC وأكملت التدريب على التمثيل من خلال ورش التمثيل المختلفة ، خاصة عندما تم اختيارها لمسلسل ظل الرئيس ، لأنه كان دورا صعبا.

كشفت الفنانة مايان السيد تعرضها للتحرش على يد زميل لها فى أحد أعمالها الفنية ولم تفصح عن اسمه، كما أكدت تعرضها للتحرش منذ عدة سنوات أيضا على يد صديق لها، لافتة إلى أن وقتها لم تكن مدركة لمعنى كلمة تحرش، مبدية ندمها على عدم اتخاذ أى إجراء وقتها، إذ كانت ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، قالت خلاله: بكره كل الرجالة اللي فاكرين ان ليهم الحق انهم يتحرشوا ويغتصبوا علشان لبس البنت أو طريقتها في الكلام أو مشيتها في الشارع.

صدى البلد