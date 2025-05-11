تحميك من الشيب .. أطعمة تمنع ظهور الشعر الأبيض

رغم أن نمط الحياة غير الصحي اليوم زاد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، إلا أن تأثيره واضح أيضًا على الجلد والشعر.

تساقط الشعر وتخفيفه وشيب الشعر المبكر هي من المشاكل التي تتزايد بسرعة بسبب نمط الحياة الحديث.

ولمنع تحول الشعر إلى اللون الرمادي في سن مبكرة، يعتبر تناول بعض الأطعمة مفيدًا .

تعرفي معنا على تلك الأطعمة التي تعمل على الحفاظ على شعرك صحيًا وأسودًا بشكل طبيعي.

يحتوي الزنجبيل البسيط المضاف إلى الشاي على العديد من الخصائص الطبية التي تعمل على تحسين صحة الشعر. يمكنك تناول الزنجبيل (الزنجبيل للشعر الأسود) لمنع ظهور الشيب المبكر للشعر. يمكن أن يكون تناول صلصة الزنجبيل أو الزنجبيل والعسل مفيدًا للشعر أيضًا.

كما أن شرب عصير الجزر الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة يقلل أيضًا من مشكلة الشعر الرمادي. يحتوي الجزر على فيتامين C وفيتامين E، اللذين يمنعان تحول الشعر إلى اللون الرمادي.

يقال أن بذور السمسم مفيدة جدًا للشعر . يجعل شعرك أسودًا ولامعًا.

ويعتبر تناول العنب للشعر مفيدًا جدًا لصحة الشعر.

يساعد شرب عصير العنب على تقوية الشعر، ويوقف تساقطه ويقلل من مشاكل مثل الشيب المبكر للشعر الأسود.

صدى البلد