مفاجأة مش كده.. أحمد فهمي ينشر فيديو يجمعه بـ هنا الزاهد

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو من فيلم “مستر إكس”، الذي جمعه بطليقته الفنانة هنا الزاهد، حيث ظهر في المشهد وهو يعترف لها بأنه “مستر إكس”. إلا أن الطابع الكوميدي للفيديو ظهر في تعليق فهمي الساخر، و أشار إلى أنه “الرجل العناب”، وفي تلميح إلى استعداده لتقديم الشخصية الشهيرة في فيلم جديد.

ونشر أحمد فهمي الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلّق عليه قائلًا: “لو ده هيثبتلك إني… مفاجأة، مش كده؟”، وأثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين توقع بعضهم بوجود احتمال لعودته مجددًا إلى الفنانة هنا الزاهد.

هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا في أواخر عام 2023 بعد زواج استمر أربع سنوات. لم يكشف أي من الطرفين عن سبب الانفصال، لكن هنا الزاهد عبرت عن تقديرها للتجربة وذكرت أنها تخطت فترة الطلاق ووصلت إلى مرحلة أفضل. أما أحمد فهمي، فقد أشار إلى أنه صاحب قرار الانفصال ولا ينوي الزواج مرة أخرى.

صدى البلد