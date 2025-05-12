“كوميدية استعراضية غنائية” .. «الملك وأنا» يعيد لقاء الخميسي فنياً

تواصل الفنانة لقاء الخميسي، التحضيرات الخاصة بمسرحية «الملك وأنا»، تمهيدا لتقديمها على مسرح البالون في القاهرة خلال الفترة المقبلة، حيث يعيدها ذلك العرض إلى خشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، لا سيما أن بدايات مشوارها الفني كان متعلقا بـ «أبو الفنون».

وكشف الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، موعد انطلاق المسرحية، حيث طرح بوستر دعائي عبر حسابه على «فيسبوك»، موضحا أنها ستعرض ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

و«الملك وأنا»، هي مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى «ياسمين»، لتعليم أولاده، ما يحدث صدام بين ثقافة المدرسة وأبناء الملك، والمسرحية إعداد وإخراج: محسن رزق عن مذكرات «أناليونوينز»، وديكورات: د.حمدي عطية، أزياء: د.مروة عودة، وتصميم استعراضات: مصطفى حجاج، موسيقى: عصام كاريكا، أشعار: عادل سلامة، ويشارك في البطولة: فريد النقراشي، هدى هاني وآخرون، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال يظهرون بدور أبناء الملك.

وفي سياق آخر، تترقب لقاء الخميسي، طرح مسلسلها الجديد «روج أسود» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشاركها البطولة كل من: رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف: أيمن سليم، إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة وذلك من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.وكانت لقاء الخميسي أبدت حماسها لتلك التجربة التلفزيونية، حيث قالت بحسب مجلة «سيدتي»، إن قصة المسلسل تمس المرأة في المجتمع المصري وقريبة من اهتمامات الناس، وأوضحت: «حكايات السيدات المطلقات أو اللواتي يعشن أزمات من أزواجهن، يتم تناولها في العمل خلال قصص حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، فهذه المحكمة لا تخلو من القضايا طوال الوقت، ولذلك الموضوع سيكون محط اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، وأنا أجسد دور سيدة تتزوج وتنجب طفلا وتتطور الأمور بعد ذلك».

الأنباء الكويتية