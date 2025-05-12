“فستان قصير باللون الأسود”.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة – صور

تُعرف مايا دياب بجرأتها في اختيار إطلالاتها، وفي حفلها الأخير أثبتت مجدداً أنها أيقونة للموضة العصرية والجريئة، حيث أطلت بفستان قصير باللون الأسود حمل توقيع المصمّم اللبناني جان لويس صبجي، فخطف الأنظار بقصّته الجريئة وتفاصيله الفريدة.

اختارت مايا فستاناً قصيراً صُمّم بمزيج لافت من الشيفون الشفّاف والجلد، ما منح الإطلالة توازناً بين النعومة والحدّة. وتميّز التصميم بقصّة مكشوفة عند الصدر، زادت من جرأته، بينما أتت الأكمام منسدلة ومصنوعة من نفس خامة الفستان، ما أضفى عليه لمسة درامية أنيقة.

ما جعل هذه الإطلالة أكثر تميزاً وجرأة هو التفاصيل الإضافية التي اختارتها مايا بعناية. فقد نسّقت الفستان مع حذاء بشرائط عالية جداً تمتد على طول الساق، ما منح الإطلالة طابعاً مسرحياً لافتاً. كما أضافت عقداً من السلاسل، عكس أسلوب الـ Grunge الجريء الذي سيطر على اللوك بالكامل.

أما من ناحية الجمال، فقد أكملت مايا دياب الإطلالة بشعر “ويفي” بارز منسدل على الكتفين، في تناغم مع أسلوب الفستان الجريء. وجاء مكياجها برونزياً بلمسات محايدة، ركز على تحديد ملامحها من دون مبالغة، مما ساعد في الحفاظ على توازن الإطلالة بين الجرأة والأناقة.

بإطلالتها الأخيرة، تثبت مايا دياب مرة جديدة أنها ليست فقط نجمة على المسرح، بل أيضاً واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الموضة، قادرة على تقديم صيحات مبتكَرة وجريئة بأسلوبها الخاص والفريد.

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