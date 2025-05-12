علاقة مدتها 10 أيام.. مايان السيد تروي قصة إعجابها بهندي

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد عن قصة إعجاب سريعة مرت بها في حياتها، قائلة إنها تعرفت على شخص هندي في سريلانكا، واستمرت علاقتهما لمدة 10 أيام فقط. كما أوضحت أن والديها رفضا تلك العلاقة.

وقالت مايان السيد: “أُعجبت بواحد هندي في سريلانكا، بس كان 10 أيام وخلاص، لأني في القاهرة وهو في مومباي فمنفعش”.

وأردفت مايان السيد: “فتحت بابا وماما في الموضوع قالولي لأ انتي بتهزري، هتزهقي”. مضيفة بسخرية: “هما بيعانوا معايا عشان عندي مشاكل”.

وفي سياق آخر، أعربت مايان السيد عن فخرها بانتمائها إلى الجيل الجديد من الممثلين الشباب، قائلة: “أنا فخورة جدًا إني جزء من الجيل ده، واشتغلت مع ناس كتير منه وبحبهم”.

وعن اتجاهها للعمل في السينما، أوضحت: “السينما بالنسبالي شغف كبير، ومتحمسة إننا نكون جيل مختلف يقدم حاجة جديدة في السينما زي ما عملنا في التلفزيون”.

بوابة روز اليوسف