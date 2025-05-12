والي الجزيرة: نجاح الموسم الزراعي هدف استراتيجي لحكومة الولاية

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إلتزام حكومته بتذليل العقبات التي تعترض سير تأهيل وصيانة منظومة الري بمشروع الجزيرة .

وأكد الوالي لدى لقائه برئاسة وزارة الري بمدني الأحد المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية على ضرورة تضافر الجهود بين حكومة الولاية وإدارة مشروع الجزيرة ووزارة الري والمزراعين لتأمين الغذاء لأهل السودان والتصدير لدعم الإقتصاد الوطني .

وشدد على أهمية وضع خطط وبرامج ممرحلة والإستفادة من مشاريع حصاد المياه بإقامة حفائر كبيرة ومعالجات كسورات قنوات الري مؤكداً أن نجاح الموسم الزراعي هدف استراتيجي لحكومة الولاية .

من جانبه طمأن وزير الري والموارد المائية المزارعين بتوفر المياه في الشبكة العليا من خزان سنار إلى آخر نقطة بمشروع الجزيرة بطول 220 كيلو متراً ،مشيراً للجهود المبذولة لمعالجة مشاكل المياه من الشبكة العليا للشبكة الصغرى .

ولفت لخطة وزارته الرامية لإحكام الشراكة مع حكومة الولاية وإدارة مشروع الجزيرة والمزارعين وتحديد وحصر المشاكل والكسورات التي تجاوزت 1200 كسراً وتجميع وتوفير آليات العمل عبر الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات والشركة الوطنية للحفر والإستثمار والشركة السودانية المصرية .