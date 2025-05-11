بنك أم درمان الوطني يفتتح فرعاً جديداً بمحلية الدبة

افتتح بنك أم درمان الوطني اليوم فرعه الجديد بمحلية الدبة، وذلك في إطار خطة البنك للتوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية بالمناطق الطرفية، وسط حضور رسمي وشعبي تقدمه المدير التنفيذي لمحلية الدبة الأستاذ محمد صابر كشكش، وقيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية، إلى جانب مديري المصارف العاملة بالمحلية ولفيف من المواطنين.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية الدبة في كلمته خلال مراسم الافتتاح أن افتتاح الفرع يمثل إضافة حقيقية للبنية الاقتصادية بالمحلية، ويسهم في تسهيل المعاملات المالية وتوفير خدمات مصرفية حديثة تدعم قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات، مشيداً بدور البنك في دعم جهود التنمية والاستثمار.

من جانبه، أوضح مدير فرع البنك بالدبة السيد عبد الرحمن بابكر أن افتتاح الفرع يأتي ضمن استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، مؤكداً التزام البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الشبابية بما يدعم الاستقرار وتحريك عجلة الإنتاج.