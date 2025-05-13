يارا السكري: «اتعرض عليا أدوار عشان شكلي.. ومسلسل فهد البطل عكس المتوقع»

تحدثت الفنانة يارا السكري، عن مشاركتها في مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه بموسم رمضان 2025.

وقالت يارا السكري خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المعروض على قناة «DMC»، تقديم الفنانة إسعاد يونس :«بدايتي كانت في الإعلانات وكان بيتعرض عليا أدوار كثيرة وكنت برفضها لأنها كانت بتجيلي عشان شكلي حلو، وشاركت في فهد البطل لأنه عكس المتوقع وكنت متخوفة من رد فعل أهلي على الشخصية».

مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي،أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

المصري اليوم