سامح حسين وأسرته في ضيافة برنامج معكم منى الشاذلي

يحل الفنان سامح حسين ضيفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي» في حلقة مميزة تُعرض مساء الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساءً عبر شاشة قناة ON، ويشاركه في الظهور أفراد أسرته لأول مرة.

ويتحدث سامح خلال اللقاء عن كواليس برنامجه «قطايف» الذي حقق صدى واسع في موسمه الأخير، كما يكشف جوانب خاصة من حياته الشخصية والفنية، وسط أجواء عائلية مليئة بالضحك والمواقف الطريفة.

يُذكر أن أحدث أعمال سامح السينمائية هو فيلم «استنساخ»، الذي يجسد فيه شخصية «يونس العربي»، والذي يجد نفسه في مواجهة تحديات غير متوقعة مع تطور الذكاء الاصطناعي وتوغله في مفاصل الحياة اليومية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

المصري اليوم