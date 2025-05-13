المالية توقع عقود خدمة تحصيل وسداد إلكتروني مع بنوك جديدة

تم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على عقود خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني بين الوزارة وبنوك جديدة ؛ تمثلت في بنكي البلد والمال المتحد ؛ وقّع عن الوزارة نائب مدير عام ديوان الحسابات الأستاذ عبد المحسن أحمد ، فيما وقع عن البنوك ممثليها.

وتستهدف عقود الخدمة التي تم توقيعها تطبيق التحصيل و السداد الإلكتروني عبر قنوات الدفع المعتمدة من بنك السودان المركزي من خلال آليات فعالة وآمنة بما يؤدي لتحسين تحصيل الإيرادات العامة ومنع التسرب الايرادي، بجانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية مع توفير الوقت وتسهيل المعاملات المالية للخدمات الحكومية للمواطن.