بوسي شلبي تشارك فيديو عقد قرانها على الراحل محمود عبد العزيز

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو عقد قرانها على الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد أزمتها مع أبنائه.

وأصدر مكتب المحامي حسام نبيل بيانا صحفيا جديدا بشأن أزمة موكلته الإعلامية بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز وذلك بعد تصريحات الفنان محمد محمود عبد العزيز خلال الساعات الماضية بشأن خسارتها جميع درجات التقاضي.

وجاء نص البيان كالاتي: “انه فى يوم السبت الموافق ١٠/ ٥ /٢٠٢٥ نحيط سيادتكم علما بأن ما تم تداواله بشأن موكلتنا بوسي شلبي قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز نود التنويه بأن هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكن الإفصاح عنها فى الوقت الحالي حفاظا على مجريات التحقيق واجراءات التقاضي ، وانها لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وأن النزاع القضائي لا ينحصر فى دعوي واحدة فقط وفقا ما ردده البعض.

واختتم البيان، وهناك الكثير من الأمور التي سيتم أيضاحها للرأي العام تباعا وفق مجريات التحقيق وما يستجد من التحقيقات”.

صدى البلد