أفلام «الأضحى».. مفاجآت غير متوقعة!

يشهد موسم عيد الأضحى عودة عدد من النجوم إلى المنافسة السينمائية مرة أخرى، حيث ستعرض مجموعة من الأفلام التي تتضمن أحداثها مفاجآت غير متوقعة، وتجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ومنها «ريستارت»، وهو فيلم يجمع بين الدراما والكوميديا الرومانسية، ويشارك في بطولته: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا.

والفيلم من إخراج: سارة وفيق، وسيطرح في دور العرض السينمائي بدءا من 29 الجاري، تدور قصته حول شاب يقرر إعادة تشغيل حياته بالكامل بعد تعرضه لخيبات متكررة، فيسعى لبدء صفحة جديدة بأسلوب غير تقليدي، ما يورطه في سلسلة من المفارقات الطريفة والمواقف الإنسانية المؤثرة.ويعود كريم عبدالعزيز بفيلم أكشن يجمع بين الإثارة والتشويق يحمل عنوان «المشروع X»، وتدور أحداثه في قالب بوليسي مليء بالمفاجآت، ويضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم: ياسمين صبري، إياد نصار، إلى جانب ضيوف شرف مثل: ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وسيعرض بدءا من 21 الجاري.

كما يعود محمد هنيدي ومنى زكي إلى الشاشة الكبيرة في فيلم «الجواهرجي»، في تجربة جديدة تجمع بين خفة الظل والكيمياء الفنية التي طالما أحبها الجمهور، وتدور أحداث الفيلم، بحسب موقع «نواعم»، في إطار ساخر حول مغامرات غير متوقعة تحدث في محل مجوهرات، وتؤدي إلى سلسلة من المواقف الطريفة، ومن المتوقع أن يتم إعلان عرضه في السينما في «الأضحى»، ويشارك في بطولته بخلاف هنيدي ومنى زكي، كل من: أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، لبلبة، وهو من تأليف: عمر طاهر، إخراج: إسلام خيري.ومن المتوقع أن ينافس فيلم «أحمد وأحمد» في موسم «الأضحى»، وهو يشهد عودة أحمد السقا للسينما.

الأنباء الكويتية