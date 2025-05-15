نجوى كرم تحصد الملايين بـ «زين الزين» وتعد بأغنيات باقي الألبوم قبل الصيف

حققت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، محطة نجاح بارزة تضاف إلى مسيرتها الفنية، إذ تجاوزت أغنيتها المصورة الجديدة «زين الزين» حاجز 1.3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، إلى جانب ملايين المشاهدات الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الأولى من طرحها، مسجّلةً حضورًا لافتًا في قوائم التريند بعدد من الدول العربية.

نجاح الفيديو كليب



وجاء إطلاق الأغنية بأسلوب الفيديو كليب، ما ساهم في تعزيز التفاعل الجماهيري على مختلف المنصات، وسط إشادة بالإنتاج البصري والموسيقي المتقن الذي رافق العمل من إخراج بيار خضرا.

أغنية «زين الزين»

وتعد الأغنية الرابعة التي تصدرها نجوى من ألبومها المرتقب، بعد أغنيات “تعا نقعد”، “يلعن البعد”، و”عتوقيت قلبي”، والتي حظيت جميعها بترحيب واسع من الجمهور العربي.

وعبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تفاعلت نجوى كرم مع متابعيها عقب إصدار الأغنية، كاشفةً أن الألبوم الكامل سيطرح قبل حلول فصل الصيف، ما يزيد من حالة الترقب لدى جمهورها العريض.

وقد تعاونت نجوى كرم بأغنية “زين الزين” مع كلمات محمد درويش، وحاء اللحن من الملحن أحمد بركات، ليقوم بالتوزيع الموسيقي سليمان دميان، وتعد الأغنية خطوة جديدة في مسيرة فنية حافلة بالتجدد والعطاء الفني.

بوابة الأهرام