“بفيديو من حفل زفافه”.. أحمد حلمي يحيي عيد زواجه | صور

حرص الفنان أحمد حلمي على إحياء ذكرى حفل زفافه، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

عيد زواج سعيد

وشارك حلمي مقطع فيديو من حفل زفافه وعلق كاتبا: “عيد زواج سعيد”، لتقوم منى زكي زوجته بالرد على الفيديو كاتبة:”هو عدا من أيام كثير شوية”، ونال الفيديو إعجاب الكثير من الجمهور.

آخر أعمال أحمد حلمي

وكان آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية “ميمو” وهي تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية “مسعود” التي يجسدها الفنان أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم “واحد تاني” الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 2022 مع نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرين، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير.

بوابة الأهرام