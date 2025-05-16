كريم محمود عبد العزيز يعود إلى الدراما بمسلسل «مملكة الحرير»

كُشف مؤخرًا عن البوستر الدعائي الأول للمسلسل الدرامي المنتظر «مملكة الحرير»، والذي من المقرر عرضه قريبًا بشكل حصري عبر أحد التطبيقات الرقمية.

قصة مسلسل «مملكة الحرير»

المسلسل من إخراج بيتر ميمي سط، يقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا.

فريق عمل مسلسل «مملكة الحرير»

يتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويأتي “مملكة الحرير” بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل “الحشاشين” الذي تابعه الملايين في المنطقة.

ويعود بيتر ميمي هذه المرة بعمل ضخم يقدم تجربة درامية غير مسبوقة ومبهرة على المستويين البصري والسردي، بإطار فانتازي مبتكر.

بوابة الأهرام