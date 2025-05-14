الموت يغيب الفنان السوداني الشاب محمد فيصل “الجزار” والحزن يخيم على أصدقائه بالوسط الفني

توفي على نحو مفاجئ صباح اليوم الأربعاء, الفنان السوداني الشاب محمد فيصل “الجزار”, إثر علة مفاجئة بمدينة القضارف شرقي السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الراحل كان قد نزح بعد الحرب إلى مدينة القضارف, واستقر بمنزل خالته بحي “الصومعة”.

رحيل الفنان الشاب أصاب أصدقائه في الوسط الفني بالصدمة وذلك بسبب وفاته المفاجئة, ونعى الجميع “الجزار”, ووصفه عدد كبير من زملائه بطيب القلب وحسن المعشر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين