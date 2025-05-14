بالصور.. شاهد لحظات تشييع جثمان الفنان السوداني الراحل محمد فيصل “الجزار” إلى مثواه الأخير

شيع العشرات من سكان حي “الصومعة”, بمدينة القضارف, شرقي السودان, الفنان الراحل محمد فيصل الجزار, إلى مثواه الأخير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت صور من موقع الحدث لحظات دفن الفنان الشاب الراحل, وسط حضور عدد من أقاربه ومواطني مدينة القضارف.

الجدير بالذكر أن “الجزار”, كان قد رحل صباح اليوم الأربعاء, على نحو مفاجئ وسط صدمة جمهوره وأصدقاءه بالوسط الفني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين