إعلامي شهير ينتقد أسلوب ياسمين عبد العزيز في الإعلانات

انتقد الإعلامي والشاعر الغنائي الشهير عمر بطيشة، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، طريقة أداء الفنانة ياسمين عبد العزيز في الإعلانات.

وكتب بطيشة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشوراً تحدّث فيه عن أداء ياسمين، قائلاً: “الممثلة ياسمين عبد العزيز، من كتر الغمز في الإعلانات بقى الغمز عندها حركة عصبية لا إرادية دائمة”.

وتلقى بطيشة العديد من التعليقات على منشوره ما بين مؤيد لكلامه منتقداً أسلوب ياسمين خاصة في الإعلانات الأخيرة، ومُدافع عنها مؤكداً أنها تعتبر حالياً ملكة الإعلانات بلا منازع.

من ناحية أخرى، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، مع الفنان أكرم حسني، والذي يلعب شخصية زوجها.

ويتم التصوير حالياً في منطقة الحزام الأخضر بأحد ديكورات العمل الموجودة هناك، ومن المقرر أن يستمر التصوير حوالى أسبوع.

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، وسيكون المخرج معتز التوني بديلاً للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يُخرج هذا العمل، والفيلم من تأليف شريف الليثي.

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