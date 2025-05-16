أشرف عبد الباقي يعلّق بطرافة على زلزال مصر

نشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة له علّق من خلالها على تعرّض مصر لزلزال شعر به العديد من السكان، مشيراً الى أنه لم يشعر به.

وكتب أشرف على الصورة تعليقاً طريفاً مازح به الجمهور قائلاً: “وانا عامل نفسي حسّيت بالزلزال علشان أواكب التريند”.

وكان عدد كبير من النجوم قد علّقوا على زلزال مصر، أبرزهم الفنان محمد رمضان الذي نشر صورة له عبر صفحته الشخصية في “إنستغرام” مع التعليق: “مافيش زلزال بيحسّ بزلزال” في إشارة الى شخصيته في مسلسل “زلزال”.

كما علّق الفنان محمد هنيدي على الزلزال موجّهاً رسالة الى الساخرين منه إذ قال عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”: “في أوقات زي دي ولما تشوف كل حاجة بتتهزّ حواليك وتيجي كمية أفكار في دماغك مرعبة وتعدّي العشرين ثانية كأنها قرن بالنسبالك” مضيفاً: “ربنا يسترها ويحفظك ويحفظ أهلك وأحبابك”. وأضاف: “بعدها هتعرف نعمة ربّنا عليك وعلينا إن ربّنا نجدنا من كوارث ممكن تسوّي الأرض باللي فيها”… ورد على كل مَن سخر من وقوع الزلزال قائلاً: “متعدش تهزّر وتسخر من آيات ربّنا واحمد ربّنا على اللي أنت فيه”.

واختتم هنيدي حديثه بدعاء قائلاً: “اللّهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافِنا قبل ذلك… اللّهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمِحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن”.

يُذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي كان قد شارك في بطولة مسلسل “قلبي ومفتاحة”، والذي عُرض ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025، وهو بطولة: مي عز الدين وآسر ياسين ودياب وعايدة رياض ومحمود عزب، ومن إخراج تامر محسن.

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