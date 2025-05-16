أحمد السقا يوقف تصوير فيلمه مع هذا النجم!

علمت “لها” أن الفنان أحمد السقا طلب وقف تصوير ما تبقّى من مشاهده في فيلم “أحمد وأحمد” الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي، وذلك بسبب تعرّضه لإصابة بليغة في القدم، أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن في الفيلم، واضطراره لمغادرة القاهرة الى أوروبا لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر أنه لم يتبقَّ للسقا سوى مشاهد قليلة جداً للانتهاء من تصوير الفيلم والمقرر عرضه في موسم الصيف المقبل.

وكان المخرج أحمد نادر جلال قد بدأ في مونتاج فيلم “أحمد وأحمد”، في انتظار عودة السقا والانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية.

ويؤدي السقا خلال أحداث فيلم “أحمد وأحمد” ، شخصية خال أحمد فهمي، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، بحيث يفقد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل.

يُذكر أن أحمد السقا شارك في دراما رمضان الماضي بببطولة مسلسل “العتاولة 2” مع الفنانين: طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، زينة، مي كساب، ونسرين أمين.

مجلة لها