«شهادتي دي للحق».. إيناس الدغيدي تكشف السر الحقيقي للخلاف بين بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي جدلًا جديدًا حول الخلاف القائم بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مؤكدة أن السبب الحقيقي ليس ماديًا كما يتردد.

وخلال لقائها في احدى البرامج، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، قالت الدغيدي: «أنا كنت صديقة قريبة جدًا من محمود عبدالعزيز، وكنا جيران في الساحل الشمالي لمدة سنتين، والزيجة كانت واضحة».

وأضافت: «الخلاف مش على الفلوس، بوسي ما طلبتش حاجة مادية، لأنها كانت عارفة من الأول إنها مش وارثة، لكن هي بتطالب بحقوقها الأدبية والشرعية، مش منطقي بعد كل السنين دي يطلع إنهم مش متجوزين، أو إن صورة محمود عبدالعزيز تتشوّه بالشكل ده».

وأكدت الدغيدي أن بوسي شلبي ليست في حاجة إلى المال، قائلة: «شهادتي دي للحق، مش لمجرد الصداقة.. بوسي مش محتاجة فلوس».

المصري اليوم