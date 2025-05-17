درة تُعلن انضمامها رسميًا إلى “الست لما” بجانب النجمة يسرا

أعلنت النجمة درة انضمامها رسميًا إلى بطولة فيلم “الست لما” بجانب النجمة يسرا، حيث تتواصل التحضيرات حاليًا لانطلاق التصوير خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمدة يوم أو يومين قبل أن يتوقف العمل مؤقتًا، على أن يُستأنف بعد عطلة عيد الأضحى.

وتستمر في الوقت ذاته عملية التعاقد مع باقي فريق العمل المشارك في الفيلم.

الفيلم من إنتاج ندى ورنا السبكي، ويشارك في بطولته كل من يسرا، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، ومن إخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وتعود النجمة يسرا إلى الشاشة الكبيرة من خلال هذا العمل بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ مشاركتها في فيلم “جدران” عام 2022، والذي شارك في بطولته نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وحنان سليمان. الفيلم من تأليف ياسر صلاح، وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، ودارت أحداثه في إطار رعب وتشويق حول شخصية “ليلى” التي تنتقل إلى منزل قديم بحثًا عن مستندات تثبت ملكيته لوالدتها، لتواجه هناك سلسلة من التحديات الغامضة.

من جانبها، كانت الفنانة درة قد عادت إلى السينما التونسية العام الماضي بعد غياب دام نحو 13 عامًا، من خلال فيلم “صاحبك راجل”، الذي عُرض في دور السينما التونسية خلال ديسمبر الماضي. الفيلم من إخراج قيس شقير، وتأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصيد، وشارك في بطولته إلى جانب درة، عدد من نجوم تونس، منهم كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، ويونس الفارحي.

بوابة روز اليوسف