المدير العام للشركة السودانية للاسواق الحرة: سيتم نقل الرئاسة الى منطقة قري الحرة عقب عطلة عيد الاضحى

أعلن المدير العام للشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة عبدالعزيز ابوبكر عبدالرحمن عن نقل رئاسة الشركة الي منطقة قري الحرة شمال الخرطوم عقب عطلة عيد الأضحى.

وقال في اللقاء الإعلامي الذي نظمه مركز الشريف للدراسات والإعلام والتدريب ببورتسودان ان الشركة هي ذراع اقتصادي لتحريك القطاعات ضمن الأنشطة الأساسية التي تقوم بها الشركة في مجالات الأسواق الحرة والمعارض والمناطق الحرة .

وأكد أن الشركة تمنح اعفاءات ممنوحة للمناطق الحرة لتنافس المنتوجات خارج السودان والتصدير ليوفر العملة الصعبة للبلاد.

وقال بالاضافة الى منطقة البحر الأحمر الحرة ومنطقة قري الحرة شمال الخرطوم، لدينا مشروعات لإقامة مناطق حرة في حدود السودان مع دول مصر، تشاد، وجنوب السودان وإثيوبيا في معبري أرقين واشكيت والجنينة والقلابات وكوستي بالإضافة إلى منطقة نيالا الحرة، معلنا عن اعداد الدراسات لهذه المشروعات ولكنها لم تر النور بسبب الحرب .

وكشف عن إعداد دراسة لقيام منطقة حرة في أرقين وأشكيت نتيجة ازدياد الحركة التجارية بين السودان ومصر.

وقال انه في منطقة قري الحرة فقدنا الآلاف من السيارات التي نهبت بالإضافة إلى البضائع المتنوعة بالاضافة الى الدمار في البنى التحتية والمستودعات .