مدير إدارة التجارة الداخلية بشمال كردفان يؤكد وفرة السلع الغذائية باسواق الأبيض

اكد الأستاذ عمر محمد عبيد الله مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة المالية بولاية شمال كردفان وفرة مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسواق مدينة الأبيض.

وأشار في تصريح صحفي أن ذلك يعزى إلى الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية بعد فتح الطريق القومى مما ساهم في سهولة انسياب حركة ترحيل البضائع والسلع المختلفة .

.واشاد عبيد الله بالجهود التى تبذلها الجهات المختصة في مراقبة الأسواق والتنظيم الملحوظ الذي قامت به محلية شيكان لتحسين بيئة السوق، مشيراً إلى توفر الذرة بمختلف أنواعها التي وصلت من ولاية القضارف.