بنك روسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية

أعلن بنك “في تي بي” الروسي عن انضمامه إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجده في سوق التمويل الإسلامي، وتم توقيع الاتفاقية في إطار منتدى قازان “روسيا والعالم الإسلامي”.

ويعد التعاون مع منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية خطوة هامة للبنك الروسي فيما يتعلق بتوسيع نشاطاته في مجال التمويل الإسلامي. من خلال هذا التعاون، سيحصل البنك على الوصول إلى الخبرات العالمية والموارد اللازمة لتطبيق المعايير الدولية للتمويل الإسلامي في ممارساته المصرفية.

وقالت أولغا باشا: “نحن في “في تي بي” ندرس إمكانية التوسع في سوق البنوك الإسلامية. انضمامنا إلى لمنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية يساعدنا في تطوير الخبرات اللازمة لإطلاق التمويل الإسلامي بشكل فعال، ويمنحنا الفرصة لتوسيع نطاق نشاطاتنا في هذا المجال الجديد. نرى في هذا التعاون فرصا لا تقتصر على البنوك التقليدية فحسب، بل تشمل أيضا تطوير المعاملات الدولية التي تشمل الجمهور الإسلامي”.

تعد منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) المنظمة الوحيدة التي تعمل على توحيد وتنسيق المعايير العالمية للتمويل الإسلامي في مجالات المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات والإدارة، وتقدم المنظمة أيضا شهادات معترف بها دوليا لمؤهلات الخبراء العاملين في قطاع التمويل الإسلامي.

وتضم المنظمة في عضويتها البنوك المركزية، الهيئات التنظيمية للأسواق المالية، بالإضافة إلى مؤسسات مالية، شركات محاسبة، وشركات استشارية قانونية من مختلف الدول.

وكالة سبوتنيك