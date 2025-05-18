“تأسر القلوب وتلامس المشاعر” .. نبيل شعيل و«ميامي»

تستعد مملكة البحرين لاحتضان ليلة موسيقية متميزة تجمع الطرب الأصيل والغناء الشبابي الحماسي، يحييها «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل وفرقة «ميامي» الكويتية، وذلك يوم الجمعة 13 يونيو المقبل، في مركز البحرين العالمي للمعارض.

ومن المتوقع أن يقدم بوشعيل في الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، التي تأسر القلوب وتلامس المشاعر بأدائه المتميز وصوته الفريد، لاسيما من ألبومه الأخير «يا طيبي»، الذي طرحه نهاية العام الماضي، وضم 10 أغنيات، هي: «لا يضيع، يا طيبي، في يوم، وشلون ابنساك، عالنار، ما يشبهك، قالوا رجع، أدري، هذا طبعك، وط صوت البعد».

أما فرقة «ميامي» فتجهز برنامجا متنوعا يتضمن مجموعة من أشهر أعمالها التي تلبي جميع الأذواق، مثل: «يا حلوكم»، «فيكم طرب»، «شيلوها شيله»، «صبوحة»، «الليلة»، «غرامك شي عجيب»، «عاشوا»، «بستانس»، «عمري أنا»، و«اشلون انساك»، إضافة إلى مفاجآت غنائية أخرى تنتظر الجمهور البحريني.

يذكر أن الحفل يقام بإشراف فني من شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، والتي نشرت البوستر الرسمي للحفل عبر حساب «روتانا لايف» في منصة «إكس»، وعلقت: «الفنان نبيل شعيل وفرقة ميامي، يطلون عليكم بالمتعة والطرب الجمعة 13 يونيو، بمركز البحرين العالمي للمعارض».

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