شاب يصاب بمتلازمة “الرأس المنخفض” المرعبة بسبب إدمان الهاتف

كشفت صور طبية مروعة كيف يمكن لقضاء ساعات طويلة في استخدام الهاتف الذكي أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة “الرأس المنخفض”، وهي حالة نادرة ومرعبة تسبب ضعفا شديدا في عضلات الرقبة.

وعرض المسعفون في اليابان حالة شاب يبلغ من العمر 25 عاما، أصبح غير قادر على رفع رأسه بعد أشهر من الألم الشديد في الرقبة، بسبب انحنائه المستمر أثناء اللعب على هاتفه الذكي.

وأظهرت الصور انتفاخا بارزا في عنق الشاب، ناتجا عن تمدد غير طبيعي في فقرات الرقبة، كما رافقت الحالة أيضا صعوبة في البلع وفقدان كبير للوزن.

المريض، الذي كان نشيطا في طفولته، انسحب اجتماعيا في مراهقته بسبب تعرضه لتنمر شديد، وعزل نفسه داخل غرفته لسنوات، يمضيها في استخدام الهاتف بوضعية خاطئة.

وكشفت الأشعة عن تشوهات وخلعا في فقرات العنق، إضافة إلى نمو أنسجة ندبية في العمود الفقري، نتيجة الإجهاد المزمن.

وبدأ العلاج باستخدام أطواق دعم للرقبة، لكنه لم يكن فعالا بسبب شعور الشاب بالتنميل، ما دفع الأطباء إلى التدخل الجراحي.

وأُجريت عدة عمليات لإزالة الأنسجة المتضررة، وتثبيت فقرات الرقبة باستخدام براغٍ وقضبان معدنية، وتحسنت حالته تدريجيا بعد 6 أشهر.

وأثبتت المتابعة الطبية بعد عام زوال صعوبات الشاب في رفع الرأس والبلع، مع تأكيد الأطباء أن السبب مزيج بين الاستخدام الخاطئ للهاتف الذكي، واضطراب نمائي كامن.

وحذر خبراء الصحة من تفاقم هذه الظاهرة بين الشباب، داعين إلى نشر التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ووضعيات الجسم الخاطئة.

يشار إلى أن متلازمة “الرأس المنخفض” ترتبط غالبا باضطرابات عصبية عضلية، لكنها قد تنجم أيضا عن تعاطي المخدرات أو عوامل سلوكية طويلة الأمد.

شاب ياباني أصيب بحالة طبية نادرة تُعرف باسم Dropped Head Syndrome (متلازمة الرأس المتدلي) بسبب استخدام الجوال بوضعيات خاطئة حيث كان رأسه ينحني للأسفل خلال ألعاب الفيديو لأكثر من 5 ساعات يومياً حتى برزت عظمة الفقرات من رقبته.

يتبع 👇🏻 pic.twitter.com/C5pzeNFeMp — S.characters (@scharacter123) May 16, 2025

وكالة سبوتنيك