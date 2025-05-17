أنشيلوتي: نجلي دافيدي يبلغني بأشياء لا يجرؤ آخرون على قولها

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن علاقته بنجله دافيدي، مساعده في النادي.

دافيدي أبرز مساعدي أنشيلوتي في الفريق، مع طاقم عمِل مع المدرب الإيطالي منذ سنوات.

وثمة معلومات متضاربة بشأن بقاء دافيدي مع والده في منتخب البرازيل، وتقارير عن تدريبه نادياً، قد يكون غلاسكو رينجرز.

خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني، سُئل أنشيلوتي عمّا يجلب له العمل مع دافيدي وكيفية تطوّره، فأجاب: “دافيدي جزء مهم من طاقم التدريب الخاص بي، أيضاً بسبب العلاقة الخاصة التي تجمع بين الأب والابن”.

وأضاف: “واضح أنني أثق به كثيراً، كما أثق بطاقم التدريب بأكمله. لكنه يبلغني بأشياء لا يجرؤ آخرون على قولها أحياناً. أنا مقتنع بكفاءة طاقم التدريب. إنه طاقم تدريبي شاب، وهذا ما يلهمني كثيراً… لدينا أيضاً فريق جيد جداً من المحللين بالنادي”.

وتابع: “أحبّ حقاً طاقم التدريب الخاص بي، لأننا نعمل معاً منذ فترة طويلة ونحن عائلة، وفي هذه البيئة تتمكّن من إخراج أفضل ما في كل فرد”.

الشرق