هند تكشف عن وجود عدد من الشركات الروسية العاملة في قطاع التعدين بالسودان

اكدت وزارة المعادن أن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها طبيعة العصر في ظل تتقاسم الموارد والمعرفة والتكنولوجيا بين الدول.

وكشفت وكيلة وزارة المعادن هند صديق خلال قيادتها وفد السودان للمشاركة في منتدى كازان بروسيا أن السودان بحاجة ماسة وعاجلة إلى بناء شراكات حقيقية تقوم على الثقة والمصالح المشتركة والتنمية العادلة ليكون التعاون الاقتصادي بوابة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا .

واشارت إلى أن قطاع التعدين يعد من أهم الركائز الاقتصادية ومجال خصب للتعاون في جذب الاستثمارات وتوظيف التقنيات الحديثة في الاستكشاف والإنتاج.

وأوضحت هند أن الدعم الروسي للسودان في مجال التعدين بدأ منذ سبعينات القرن الماضي بمشاريع التخريط الجيولوجي والجيوكميائي والجيوفيزيائي في البحر الأحمر إلى جانب التعاون المشترك في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة التي انطلقت في العام 2013 .

وعقدت خلال هذه الفترة سبعة اجتماعات والتي نتج عنها عدد من مشاريع التعاون على رأسها الخارطة الميتالوجية للسودان بمقياس رسم 1:1000,000 والذي تم بين هيئة الأبحاث الجيولوجية وشركة روز جيو الروسية ويعمل هذا المشروع على إعداد خارطة لتوضيح الإمكانيات المعدنية الهائلة التي يتمتع بها السودان حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية وعلق المشروع بسبب ظروف الحرب القاهرة في السودان.