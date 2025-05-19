جامعة كردفان: معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر ينظم ورشة تدريبية في الإدارة المستدامة للصمغ العربي

يقيم معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعه كردفان يوم الإثنين بمباني مجمع الوسط الورشة التدريبية في الإدارة المستدامة للصمغ العربي الفرص والتحديات وذلك في إطار توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة .

واوضح الدكتور منير الياس صديق رئيس لجنة السكرتاريا والإعلام في تصريح (لسونا) أن الورشة تستهدف العاملين في مجالات الغابات ومنتجي ومصدري ومصنعي الصمغ العربي والجمعيات المنتجة والتجار ومتخذي القرار بجانب طلاب الدراسات العليا .

مبينا أن أهداف الورشة تنصب بشكل رئيسي في تبادل الأراء وتلاقح الأفكار حول هذا المنتج الحيوي والهام بهدف ترقية وإستدامة إنتاجيته وتصنيعة وتصديره.