رباب ممتاز: أحمد العوضي ملقحش على ياسمين عبدالعزيز وفهد البطل كسر الدنيا – فيديو

تحدثت الفنانة رباب ممتاز عن كواليس مشاركتها فى مسلسل فهد البطل الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ من بطولة الفنان أحمد العوضي وعدد كبير من نجوم الفن والذى تصدر الأعلي مشاهدة فى قائمة watch it والجدل الذى حدث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد إعلانه هذا الأمر كما اعتبره الجمهور أنها تتعمد السخرية منه بعد أن ردت هى الأخري فى بوست آخر.

وقالت رباب ممتاز خلال لقائها فى بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إن أحمد العوضي لم يقصد التلميح بشيء هو فقط يحتفل بنجاح مسلسله، وأن هذا النجاح نابع من أرقام المشاهدات وآراء الجمهور والمسلسل بالفعل حقق نجاحا كبيرا فى شهر رمضان، وأحمد العوضي له جمهور كبير فى الشارع المصري وأنه لم يقصد توجيه أى رسائل لأشخاص معينة.

وعن الجدل الذى حدث بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قالت رباب ممتاز، معلقة: “التلقيح عموما عيب خاصة لو بين أى طرفين كانوا مرتبطين ومشهورين لأن الفنان ليه مكانته دايما”.

وتحدثت رباب ممتاز عن كواليس دورها فى مسلسل “فهد البطل” مشيرة إلا أن الدور تغير بسبهها وأن وقت عرض الدور عليها للمرة الأولى لم يكن هذا الدور وكانت مساحته أقل بكثير ولم يكن مناسبا لمكانتها الفنية، ولكنها وافقت فى البداية فقط بسبب أحمد العوضي وأنها كانت تتمنى العمل معه وتفاجأت وقت إمضاء العقد بأن شركة الإنتاج أخبرتها بأن الدور سيطرأ عليه بعض التعديلات ومساحته أصبحت أكبر من قبل.

يُذكر أن مسلسل “فهد البطل” يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

صدى البلد