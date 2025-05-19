ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام و توجه له رسالة مؤثرة

حرصت النجمة ليلى علوي على تهنئة الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 85، ووجهت رسالة مؤثرة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ليلى علوي عبر حسابها علي موقع فيسبوك: “أستاذ عادل، الفنان الكبير العظيم، الزعيم عادل إمام، كل سنة وأنت دايمًا طيب وبصحة وعافية. تاريخك كبير ومشرفنا دايمًا كلنا. كل الحب والتقدير، ربنا يخليك لينا ولأسرتك الجميلة”.

كما حرصت أيضا الفنانة يسرا على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ85، وشاركت مجموعة صور تجمعهما، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وقالت يسرا على الصور: “كل سنة وإنت طيب يا زعيم قلبي كل سنة وأنت منور الدنيا بوجودك، وبضحكتك اللي ما بتتكررش، وبحب الناس ليك اللي مالهوش حدود”.

وأضافت :”اشتغلت معاك كتير، وعشت معاك أكتر ضحكنا، بكينا، حلمنا، وكبرنا سوا في كل مشهد وكل لحظة.. ربنا يديك الصحة وراحة البال، وتفضل دايمًا الزعيم اللي بنحبه وبنفتخر بيه بنحبك أوي”.



عمرو أديب يكشف تفاصيل رحلته مع عادل إمام

وأضاف عمرو أديب قائلاً: “كان فيه كتاب عظماء زي مفيد فوزي، ومحمود سعد، ووائل الأبراشي، وأنا كنت مرمى على جنب ما أعملش حاجة”.

وأكد عمرو أديب قائلاً: “لم أكن صحفيًا عظيمًا مطلقًا، لكن ربنا عوضني، ومحمود سعد كان بيقول عليا ولد دمه خفيف”.

وأشار عمرو أديب إلى أنه كان ضمن الوفد الذي سافر مع عادل إمام لعرض مسرحيته “الواد سيد الشغال” في أسيوط، لافتًا إلى أنه عقب عرض عادل إمام لمسرحيته حاول الذهاب إليه على المسرح.

صدى البلد