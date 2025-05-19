أنجلينا جولي تخطف الأنظار في مهرجان كان

تصدرت النجمة العالمية أنجلينا جولي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد بعودتها إلى مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث خطفت الأنظار في ظهورها بالمهرجان بعد غياب دام 14 عامًا.

وتألّقت جولي خلال العرض الخاص لفيلم “Eddington” بإطلالة أنيقة تمزج بين البساطة والرقي، حيث ارتدت فستانًا بتصميم يُشبه فساتين الأميرات، نال إعجاب الحاضرين.

يُذكر أن آخر ظهور لها في المهرجان كان عام 2011 خلال العرض الأول لفيلم The Tree of Life، والذي حضرتْه إلى جانب زوجها السابق، براد بيت.

وفي كلمتها خلال الحفل، عبّرت جولي عن حبها العميق للسينما الدولية، قائلة: “السينما تأخذنا إلى عوالم جديدة، تفتح نوافذ على لحظات إنسانية، وأحيانًا حتى على ساحات الحروب. إنها توحّدنا وتمنحنا شعورًا مشتركًا بالانتماء”.

وأضافت: “ما يجمعنا هنا ليس السجادة الحمراء فحسب، رغم سحرها، بل هو الشغف بالفن السابع، ورغبتنا في التواصل مع مبدعين من ثقافات متنوعة”.

كما أشارت جولي إلى فيلم My Father’s Shadow المشارك في المهرجان، معتبرةً إياه نموذجًا حيًّا لقدرة السينما العالمية على تجاوز الحواجز الثقافية والانتصار لقيم الإنسانية.

صدى البلد