محافظ جدة يهنئ النادي الأهلي بـ”بطولة آسيا للنخبة 2025″

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي الدكتور خالد الغامدي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي فريق كرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.

وهنَّأ سموه مسؤولي ولاعبي فريق النادي الأهلي بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا على ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله.

جريدة المدينة