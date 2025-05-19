من يرافق ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني بالسعودية؟

حُسم كل شيء في موسم الدوري الإسباني تقريباً قبل الجولة الأخيرة، فبات معروفاً الآن الفرق التي ستنافس في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل، ورباعي السوبر الإسباني في السعودية.

ولن تشهد المراكز الستة الأولى تغييراً في جدول الليغا بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

وحسم برشلونة اللقب منذ الجولة الماضية، وضمن ريال مدريد الوصافة، ويليه أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث، وأكمل أتلتيك بلباو المربع الذهبي، فيما احتل فياريال وريال بيتيس المركزين الخامس والسادس.

وستشهد مسابقة كأس السوبر الإسبانية، التي تقام في السعودية، مواجهة بين برشلونة وبلباو، والأخرى بين ريال وأتلتيكو في ديربي العاصمة بنصف النهائي.

وتأهلت هذه الفرق الأربعة إلى دوري أبطال أوروبا بجانب فياريال بموسم 2025-2026، بينما صعد بيتيس لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويتنافس الثلاثي سيلتا فيغو وأوساسونا ورايو فايكانو على مقعد بالدوري الأوروبي وآخر في دوري المؤتمر.

وهبط بلد الوليد ولاس بالماس بالفعل للدرجة الثانية، ويتبقى تحديد الهابط الثالث بين إسبانيول وليغانيس.

وسيحصل يان أوبلاك حارس أتلتيكو على جائزة “زامورا” لأفضل حارس مرمى، بينما سيحقق كيليان مبابي نجم ريال مدريد جائزة هداف الدوري “البيتشيتشي”، إن لم تحدث معجزة في الجولة الأخيرة، بعد تفوقه بـ4 أهداف على روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة.

الشرق