الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد استشهاد المصور والناشط “شيخو” إثر هجوم بمسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع على منطقة جبال الإبياتور بسهل البطانة

خيم الحزن على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعدد من المواقع الأخرى بعد نبأ استشهاد أحد النشطاء الشباب البارزين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لقي الناشط والمصور السماني سعد الدين, الشهير باسم “شيخو”, مصرعه أمس الأحد, مع مجموعة من شباب قوات درع السودان.

واستشهد شيخو, ورفاقه إثر هجوم بمسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع, في منطقة جبال الإبياتور بسهل البطانة وسط السودان.

ونعى عدد كبير من الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي المصور “شيخو”, حيث عددوا محاسنه منها دفاعه عن الوطن في حرب الكرامة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين