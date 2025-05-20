محرز يرفض المشاركة مع الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية

علق اللاعب الجزائري رياض محرز، على التقارير التي تحدثت عن رغبة الهلال في استعارته استعدادا للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد نجم أهلي جدة، أنه يرفض فكرة الانضمام إلى الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى أنه لن يلعب إلا مع الأهلي السعودي فقط، حسبما ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية، اليوم الأحد.

وقال النجم الجزائري إن هدفه الرئيسي في الموسم المقبل هو التتويج بلقب الدوري السعودي بعد أن أخفق الفريق في تحقيقه هذا الموسم، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية الفريق خلال الموسم المقبل.

وأبدى محرز استغرابه من حديث مدربه الألماني ماتياس يايسله، حول عدم نية الإدارة تجديد عقده وأوضح أنه لم يكن على علم بهذه التصريحات، مشيرا إلى أنه سيتحدث مباشرة مع المدرب لمعرفة التفاصيل.

يذكر أن محرز قدم موسما لافتا مع أهلي جدة، حيث أسهم في 62 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي، إذ أحرز 29 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات التي شارك فيها.

وكالة سبوتنيك