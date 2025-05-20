مونت يتطلع لمساعدة مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الأوروبي

يتطلع ماسون مونت، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لمساعدة فريقه في إنقاذ موسمه من خلال تحقيق لقب الدوري الأوروبي، بينما يسعى لاعب الوسط لترك “عامين اتسما بالصعوبة” خلفه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مونت 26 عاما كان هدفا رئيسيا للمدرب السابق إريك تن هاج، ولكنه لم يشارك سوى في 25 مباراة مع المدرب الهولندي، بعدما تلقى العديد من الإصابات عقب انتقاله من تشيلسي في يوليو 2023.

وتمكن مونت من المشاركة مع المدرب الحالي ربن أموريم في أول سبع لقاءات تولى فيهم تدريب الفريق، عقب خلافة تن هاج، ولكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة في ديسمبر أمام مانشستر سيتي في ديربي مانشستر.

وعاد لاعب وسط المنتخب الإنجليزي في أبريل، وبعد أن تم تقليص دقائق مشاركته في الأسابيع الأخيرة، يسعى جاهدا الآن ليكون ضمن التشكيل الرئيسي للمباراة النهائية للدوري الأوروبي المقرر إقامتها الأربعاء أمام توتنهام؛ حيث يسعى لتعزيز مستواه بعد تسجيله ثنائية رائعة في الدور قبل النهائي أمام أتلتيك بلباو.

وقال مونت: “أعتقد أن الجانب الخاص بكرة القدم والإصابات هو شيء لم أتوقعه بالطبع. لم يكن الأمر سهلا، لكنني حافظت على تركيزي طوال تلك الفترة”.

وأضاف: “كان في ذهني دائما أن الأمور ستتحسن، وأن شيئا ما سيحدث، وسأحصل على لحظة أسجل فيها بعض الأهداف أو يحدث شيء إيجابي”.

وأردف: “آمنت بذلك دائما، وأريد أن أفعل المزيد. ليس الأمر مجرد أنني حققت ذلك وأنا راض، لا، لست راضيا بعد. أريد المزيد والمزيد، وأرغب في الفوز بالألقاب، لكن الأمر لم يكن سهلا”.

وأكد: “كان عامان في غاية الصعوبة ولكنني حافظت على تركيزي، لذلك أعلم أن لحظات مثل هذه ستأتي وكان هذا دائما في عقلي”.

وقال مونت إن الليلة المميزة ضد أتلتيك كانت رائعة للغاية بعد فترات غيابه بسبب الإصابة، مشيرا إلى أنه “يتحسن أكثر فأكثر” مع تزايد لياقته وثقته بنفسه.

عندما قيل لماونت إنه يبدو شخصا واثقا من نفسه، أومأ برأسه مبتسما ثم قال :” الأمر ليس سهلا دائما”.

وأضاف: “قضيت الكثير من الأيام في كارينجتون وأنا أجلس على سرير العلاج وكنت وقتها أرغب في أن أشارك في التدريبات. كنت أتواجد في المدرجات أتابع الكثير من المباريات، ووقتها كنت أرغب في اللعب. وكلن كانت هذه هي الظروف”.

وأضاف: “بذلت كل ما عندي في فترة التأهيل، في محاولة للعودة في أسرع وقت ممكن. كان هذا دائما في عقلي”.

وأكد: “كان الأمر صعبا، ولكنني تعلمت الكثير منه، من تلك اللحظات. والآن عدت، أشعر أنني أفضل بكثير. تقدر ما أنت فيه أكثر”.

بوابة الأهرام