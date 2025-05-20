كندة علوش تعبر عن استمتاعها بعرض كل حاجة حلوة لناندا محمد

عبرت النجمة كندة علوش عبر صفحتها الخاصة في إنستجرام عن سعادتها بالعرض المسرحي كل حاجة حلوة و ببطلته السورية ناندا محمد .

حيث كتبت كندة ” وعندما تعتقد أنك محصن تهزمك ناندا في “كل حاجة حلوة ” بروعتها وصدقها وإحساسها العالي من زمان ما حضرت عمل فني سينمائي مسرحي أو تلفزيوني بهالجمال والحقيقية والطزاجة .

تجربة مسرحية فريدة غنية ممتعة رحلة إنسانية شديدة البساطة وشديدة العمق والحساسية لعبة طفولية تفاعلية بتفتح أبواب وشبابيك مقفولة مخبية قصص وذكريات مسكوت عنها موجعة ومبهجة ومفرحة أشبه بجلسة علاج نفسي فيها كتير من البوح بتخليك تشوف حالك تسمع صوت الطفل جواك ببساطة أحلامه ومخاوفه وآلامه أما ناندا وحدها على مسرح فقير من الديكورات والأزياء والإضاءة بعيدا عن البهرجة والمكياج والتفاصيل بعينيها المليانين إحساس وطفولة ووجع وبصوتها القوي الدافي وبجسدها الطيع المرن .

وحدها حكت الحدوتة غنت وبرجليها الحافيتين رقصت..عرض ممتع إلى أبعد الحدود استمتعت بكل لحظة فيه غلبتني دموعي أكتر من مرة وما وقفت عن الضحك لحظة شكراً ناندا على العرض الرائع بشوف حالي فيكي وشكراً لكل المشاركين بالعرض’

العرض مأخوذ عن مسرحية لدنكان ماكميلان و جوني دوناهو و هو من ترجمة و إعداد وإخراج أحمد العطار

ناندا فنانة سورية خريجة معهد فنون مسرحية في دمشق و قدمت الكثير من الأعمال في الكثير من دول العالم و جاءت إلى مصر عام ٢٠١٢ و قدمت الكثير من الأدوار منها مسلسل بطلوع الروح و حصلت عام ٢٠٢٠ على وسام فارس الفرنسي تقديرا لمسيرتها الفنية .

العرض الذي جابت به ناندا محافظات كثيرة في الصعيد و الدلتا والإسكندرية والعرض سيعاد عرضه قريبا على مسرح روابط بوسط القاهرة.

بوابة الأهرام