ياسمين صبري تتألق في العرض الخاص لفيلم “المشروع X” بإطلالة لافتة | صور

خَطفت النجمة ياسمين صبري الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم “المشروع X”، الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن وصُنّاع السينما.

وظهرت صبري بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث اختارت فستانًا أسود بلمسات عصرية تميّز بقصة كلاسيكية تبرز رشاقتها، ونسّقته مع مجوهرات ماسية ناعمة وتسريحة شعر منسدلة، ما أضفى عليها حضورًا طاغيًا على السجادة الحمراء.

نجمة الفيلم تتوسط الحدث

تلعب ياسمين صبري دورًا رئيسيًا في فيلم “المشروع X”، إلى جانب النجم كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وأحمد غزي، في تجربة سينمائية ضخمة تجمع بين المغامرة والتاريخ والتقنية المتطورة. وتُجسد صبري شخصية محورية ضمن الحبكة الغامضة للفيلم، الذي يدور حول رحلة بحث مشوّقة عن أسرار الهرم الأكبر، تقود أبطاله من القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات.

حضور فني لافت

وقد حضر العرض الخاص عدد كبير من النجوم، بينهم: أمير كرارة، ليلى علوي، درة، نجلاء بدر، أحمد زاهر، ريهام عبد الحكيم، عمرو دياب، محمد حماقي، محمود العسيلي، أكرم حسني، والمخرج رامي إمام. كما شهد الحفل فقرة موسيقية مؤثرة للفنانة ريهام عبد الحكيم، التي أدت أغنية “بأحلم معاك” بمرافقة أوركسترا القاهرة، وسط تصفيق حار من الحضور.

“المشروع X”: مغامرة سينمائية غير مسبوقة

يُعد الفيلم من أضخم إنتاجات السينما المصرية والعربية، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه كتابة السيناريو أحمد حسني. وتم تصوير الفيلم في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، باستخدام أحدث تقنيات العرض مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX.

ويُنتظر أن يُحدث الفيلم نقلة نوعية في مستوى الإنتاج السينمائي في المنطقة، خاصة مع طاقم عمل قوي ومؤثر، ومشاركة نخبة من ضيوف الشرف أبرزهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

بوابة الأهرام