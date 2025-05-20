“عقارات الدولة” تنفي شائعات توزيع الأراضي بالرياض

إشارة إلى ما يتم تداوله بشأن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض تحت عدة مسميات، وتحديد الأسعار وشروط الاستحقاق؛ أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن جميع المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يتم الإعلان عنها عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط، وأن ما يتم تداوله لم يصدر به أي إعلان رسمي من الجهات المختصة.

وتحث “الهيئة ” الجميع على تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وسيتم نشر كل ما يتعلق بتفاصيل المناطق المعلن عن نزعها وما سيطرأ عليها في حينه من خلال المنصات والوسائل الرسمية.

جريدة الرياض