“ما لم يُجدّد عقده” .. سالم يغيب عن كأس العالم!

علمت مصادر “الرياض” الخاصة أن قائد المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال، الكابتن سالم الدوسري، ربما يغيب عن مشاركة “الزعيم” في مونديال كأس العالم للأندية، والذي تبقّى على انطلاقته أقل من شهر.

ويعود سبب غيابه إلى نية الإدارة الهلالية استبعاده من القائمة المشاركة في المحفل العالمي الكبير، ما لم يُجدّد عقده مع النادي، إذ تواجه الإدارة الزرقاء ضغوطًا شرفية وجماهيرية ترى أن مماطلة سالم في التجديد، على الرغم من تلبية كل مطالبه، تؤكد أنه ينوي المشاركة فقط لإدراكه للحجم الإعلامي والزخم الكبير للبطولة، ورغبته في تسجيل المشاركة في تاريخه كلاعب.

وهو ما تراه الإدارة والجماهير والشرفيون لا يصبّ في مصلحة الطرفين، وإنما في مصلحة سالم فقط، الذي سيغادر الهلال بعدها مباشرة ويوقّع لفريق آخر، مما يضر بالكيان.

جريدة الرياض